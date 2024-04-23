鴻海、緯穎 認購來電

今日主題 美國進入超級財報周，雲端服務供應商（CSP）包括：Meta、微軟、亞馬遜及Alphabet都將公布財報，科技龍頭獲利成績單與業績展望有機會帶領多頭重拾信心，而這些企業在台供應鏈將受惠。不過近期台股震盪，可運用權證的槓桿作用，擴大獲利空間。

美國進入超級財報周，標普500指數成分股中約180家公司、占市值的40%以上的公司，都將在本周發布財報，市場期待包括Meta、微軟、亞馬遜及谷歌等科技龍頭股的獲利成績單能帶領多頭重拾信心，在台供應鏈鴻海（2317）、緯穎（6669）等可望受惠。

權證發行商表示，雖然近期台股大幅震盪，卻也提供短線交易及中期逢低布局機會，尤其可運用權證特性，以小錢試水溫，控制投入資金風險，仍有機會透過槓桿作用獲利。

「美股四大CSP概念股」相關權證

鴻海隨著生成式AI應用增加，攜手輝達快攻AI工廠、AI智慧製造、AI智慧電動車等三大平台中，AI伺服器業務能見度高，因此上調今年營運展望，由先前預期的中性，轉為顯著成長。

展望2024年，受惠於雲端網路產品、元件與其他產品展望樂觀，市場預估二者全年營收將有雙位數成長，市場法人估鴻海今年營收6.5兆元，年成長6.1%，毛利率6.4%，歸屬母公司淨利1,619.5億元，年成長13.9%，每股純益（EPS）上看11.6元。

法人並預估，隨著AI應用持續擴大，可望帶動鴻海與輝達的GB200 AI伺服器出貨量逐步增長。在輝達公布最新的GB200 AI伺服器架構中，運算板訂單由鴻海、緯創均分；交換器板則由鴻海獨拿。

緯穎方面，由於雲端商機長線看好，南科、馬來西亞、墨西哥持續擴廠 其中，南科原有廠房去年下半年SMT產線順利擴產，南科三期現已取得用地許可，預計今年動土、2027 年完工投產；馬來西亞有兩座廠房，目前主機板與機構件等由台灣和中國出貨，於馬來西亞組裝，組裝廠去年下半年已投產，未來馬來西亞將成為亞太區出貨中心；墨西哥廠去年第4季完成驗收，已開始逐步正式量產。

緯穎第1季AI伺服器延續去年第4季出貨動能，市場法人預期AI伺服器營收比重逐季攀升，非AI伺服器去年基期較低，今年應不會衰退下，預估全年EPS上看105 元，獲利可再創歷史新高。