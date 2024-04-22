期貨商論壇／半導體期 壓力大

本周將公布的美國3月個人消費支出物價指數（PCE），市場希望能在中東戰事與聯準會鷹姿再現的局勢下，看到PCE低於預期的數據，也能讓對利率敏感的半導體產業與科技業，在面臨估值重新定價中稍微獲得喘息。

此前，IMF官員表示儘管OPEC+的超額產能將提供油價上升的緩衝，但中東衝突仍有可能引發油價飆升，這將破壞全球對抗通膨的努力。以色列、哈瑪斯衝突局勢一度傳出有初步和談的跡象，但以色列與伊朗的戰爭緊張情勢依舊，然相比上周五伊朗的核設施重鎮遭到攻擊，目前雙方劍拔弩張的情勢，雖沒進一步升高，雙方若能維持有限制的回擊與回應，皆能安撫國內高漲的民族主義情緒，現階段被認為擁有核武以及有能力發展核武的兩國，相互攻防時仍小心地控制傷害。

半導體類股正在消化ASML與台積電對未來財報展望保守的失望性賣壓，同時引領AI熱潮的輝達、美超微也在美股主要指數回調下面臨估值修正。儘管半導體30指數短線急跌容易醞釀急彈，但國際情勢詭譎下，加上指數的10日、20日均線下彎趨勢剛形成不久，尚須快速化解短期均線向下與60日均線交叉的可能，短線半導體期貨30指數仍將先尋求止跌，再進一步向上化解60日均線的壓力，並尋求反攻。

（凱基期貨提供）

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