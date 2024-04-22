期貨商論壇／永續期 避險優選

半導體類股上周大幅震盪，艾司摩爾（ASML）公布財報表示，第1季獲利因先進晶片製造設備需求下滑而遭拖累，雖重申今年營運展望不變，仍湧現賣壓衝擊股價重挫；18日法說會的台積電（2330）上調AI相關需求，但下修全球半導體、晶圓代工與車用市場展望，且資本支出未上調，引發市場對未來半導體市場疑慮，造成台股重挫。

本周為科技股超級財報周，七大科技巨頭中的特斯拉、Meta、微軟跟亞馬遜都將接力釋出財報，但須留意若公司獲利並未大幅優於預期，將可能導致股價下跌，影響美股走弱，並連動台指走勢。

地緣政治方面，雖日前以色列攻擊伊朗而使台股大幅下跌，但目前雙方衝突暫時休止，市場恐慌情緒暫時消退，但以色列總理尼坦雅胡表示，未來幾天將對哈瑪斯提高軍事和政治壓力，此舉可能再次激起市場的恐慌情緒而影響股市走弱。

在市場近期瀰漫地緣政治風險升溫的擔憂、科技業財報可能不如預期下，投資人可以適當配置「臺灣永續期貨」以進行避險。期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。

（統一期貨提供）

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