快訊

超搖！花蓮凌晨地牛連續翻身 規模6.0及6.3 最大震度5弱

期貨商論壇／永續期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
永續、綠能示意圖。 圖／聯合報系資料照片
永續、綠能示意圖。 圖／聯合報系資料照片

半導體類股上周大幅震盪，艾司摩爾（ASML）公布財報表示，第1季獲利因先進晶片製造設備需求下滑而遭拖累，雖重申今年營運展望不變，仍湧現賣壓衝擊股價重挫；18日法說會的台積電（2330）上調AI相關需求，但下修全球半導體、晶圓代工與車用市場展望，且資本支出未上調，引發市場對未來半導體市場疑慮，造成台股重挫。

本周為科技股超級財報周，七大科技巨頭中的特斯拉、Meta、微軟跟亞馬遜都將接力釋出財報，但須留意若公司獲利並未大幅優於預期，將可能導致股價下跌，影響美股走弱，並連動台指走勢。

地緣政治方面，雖日前以色列攻擊伊朗而使台股大幅下跌，但目前雙方衝突暫時休止，市場恐慌情緒暫時消退，但以色列總理尼坦雅胡表示，未來幾天將對哈瑪斯提高軍事和政治壓力，此舉可能再次激起市場的恐慌情緒而影響股市走弱。

在市場近期瀰漫地緣政治風險升溫的擔憂、科技業財報可能不如預期下，投資人可以適當配置「臺灣永續期貨」以進行避險。期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。

（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

半導體 期貨交易 財報

延伸閱讀

內唐亞胡：數日之內對哈瑪斯升高軍事壓力

艾爾段挺哈瑪斯領袖 盼國際關注加薩

以哈停火又卡關 雙方都卸責對方

想退出和談？卡達不滿協調以哈吃力不討好 總理喊重新審視調停者角色

相關新聞

台指期 外資減碼空單

台股昨（22）日震盪盤軟，終場下跌115點、跌幅0.59%、收在19,411點；台指期也在上下波動後小跌35點、收19,...

期貨商論壇／半導體期 壓力大

本周將公布的美國3月個人消費支出物價指數（PCE），市場希望能在中東戰事與聯準會鷹姿再現的局勢下，看到PCE低於預期的數...

期貨商論壇／永續期 避險優選

半導體類股上周大幅震盪，艾司摩爾（ASML）公布財報表示，第1季獲利因先進晶片製造設備需求下滑而遭拖累，雖重申今年營運展...

上銀、勤誠 挑逾四個月

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價相對抗震，投資人可參考上銀（2049）、勤誠（8210）等後市...

台積、瑞昱 四檔聚焦

台積電（2330）法說會下修今年全球半導體展望，股價連兩日下跌、累計跌幅7.7%，瑞昱（2379）等也連日下跌、累計跌幅...

全民權證／中華車 兩檔有看頭

中華車（2204）去年新車款暢銷，全年內銷台數年成長19.9%，市占率提升至10.4%，今年三品牌銷售目標6.6萬輛，比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。