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5月台股期指跌35點

中央社／ 台北22日電

台北股市今天終場跌115.9點，收19411.22點。5月台指期以19524點作收，下跌35點，與現貨相較，正價差112.78點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨19559點、6月期貨19551點。

台股今天終場跌115.9點，收19411.22點，成交金額新台幣4808.58億元。

5月台指期貨以19524點作收，跌35點，成交13萬5149口；6月期貨以19520點作收，跌31點，成交1027口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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