新興、慧洋 四檔揚帆

半導體權值股領頭跳空重挫，領跌大盤指數摜破2萬點大關後持續下殺，上周五（19日）重跌774點，收19,527點，成交值7047.88億元。盤面上，因以伊衝突再掀波瀾，新興（2605）、慧洋-KY等航運股逆勢走高。發行券商建議，看好散裝航運後市的投資人可透過權證槓桿效果，擴大獲利空間。

新興、慧洋-KY相關權證

以伊衝突升高紅海危機，引發市場預期運價可能受惠，航運類股是成為19日盤面上少數逆勢走強的族群，除貨櫃三雄長榮、陽明、萬海開盤即走高外，散裝航股盤中更見大漲走勢，新興盤中一度大漲近9%，裕民、慧洋-KY等盤中也有5%上下漲幅，雖然尾盤漲勢有收斂，但表現仍強於大盤。以今年散裝市場來看，整體呈現穩定狀態，根據Clarkson統計，今年前二月全球散裝船隊13,655艘，運力增長0.6%，新交船108艘，拆船18艘，目前在手訂單8.8%，其中海岬型在手訂單5.8%最少，但中國大陸2024年鐵礦砂進口衰退1%，煤炭進口衰退7%，需求疲軟。小型船則是供給新增運力較大。

展望後市，在南美穀物進入出口旺季，且全球電力需求旺盛，將推升煤炭運輸需求下，預估5~6月的BDI指數將可望呈現反彈，亦將帶動散裝航運股慧洋-KY及新興等後市表現。權證發行商指出，看好新興、慧洋-KY的投資人可買進價外15%以內、距到期日90天以上的相關權證。