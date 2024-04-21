玉晶光、川湖 認購熱

台股多空震盪，現階段盤面上具備業績題材支撐的「營運優質股」，短線走勢相對抗震，有機會躍居多頭焦點，投資人可參考玉晶光（3406）、川湖等，利用權證參與行情。

近日上市櫃公司營收已全數公布，接著美股將進入財報周，台股相關指標股也啟動法說會，業績成長股與題材股應有表現機會，操作上宜採擇股不擇市的策略。永豐金證券建議，目前優質股仍是布局首選，投資人若看好業績佳的優質股，可透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握彈升的行情。

玉晶光、川湖相關權證

玉晶光3月合併營收19.6億元，月增47.5%，為同期新高，年增86.3%。累計今年第1季營收52.37 億元，年增57.4%，季減23.3%，同步改寫同期新猷。

玉晶光表示，3月工作天數正常，營收較2月大幅提升。此外，本季雖然處於傳統淡季，但因客戶仍有需求，整體營運仍較去年同期成長。

玉晶光與大立光是iPhone鏡頭主力供應商，相較於大立光3月營收僅月增2%，玉晶光月營收月增幅度遠優於預期，主因VR相關客戶包括Meta重啟拉貨動能，加上蘋果首發Vision Pro混合實境（MR）頭盔出貨量增長，帶動玉晶光3月營收來自VR應用占比拉高至兩成，為營收挹注強勁多頭動能。

川湖3月營收7.76億元，創單月新高，月增53.3%，今年第1季營收19.37億元，為同期新高。川湖3月營收年增68.4%；第1季營收季增3.8%、年增66.8%。川湖預估，首季為全年營運谷底，業績逐季向上。

展望2024年，川湖先前表示，雖然一般型伺服器庫存調節持續進行中，預計今年4、5月有機會告一段落，AI伺服器缺料問題有望在5、6月緩解，今年營運逐季增長，加上輝達改變全球伺服器市場面貌，川湖耕耘伺服器滑軌市場近20年，與輝達有很好的合作關係，隨著輝達出貨逐漸攀升，公司市占率有機會持續攀升。

永豐金證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內、中長天期權證，如連結玉晶光的相關權證包括玉晶光永豐38購01（080580）、玉晶光凱基39購01（063068）；川湖相關權證有川湖永豐3C購01（070530）、川湖兆豐38購02（078054）等。