全民權證／啟碁 押逾兩個月

網通廠本季營運看俏，啟碁（6285）今年第1季營收255.85億元，年增1.3%。2024全年業績挑戰1,200億元，續寫新猷。

法人指出，啟碁受惠低軌衛星家用終端出貨，以及車用充電樁產品量產供貨，加上歐美電信商5G FWA用戶端產品持續出貨，將推升本季營運季增兩成，突破300億元，

啟碁買下Resideo在墨西哥華雷斯城的工廠、營運項目及員工，擴大全球製造布局Resideo是美國上市公司，主要產品涵蓋家居舒適控制、能源管理和居家安防。

投資人可挑選價內外程度20%以內、距到期日兩個月以上權證，如啟碁兆豐37購01（056948）、啟碁元大3A購04（083711。（兆豐證券提供）

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