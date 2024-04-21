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大震撼…聯電退出聯詠董事會 市場緊盯後續是否出脫持股

全民權證／榮剛 挑價內外15%

經濟日報／ 記者高瑜君整理
榮剛相關權證
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地緣政治烽火再起，軍工概念股吸引買盤關注，榮剛（5009）上周五（19日）股價盤中一度翻黑，但10日附近有逢低買盤積極進場，內資站在買方，終場以小漲0.36%或0.2元，收54.9元，周線上漲4.57%。

榮剛營收動能強勁，3月合併營收12.69億元、第1季合併營收34.13億元，分別較去年同期增加2.24%及2.88%，並創歷史單月及同期單季新高。展望後市，在航太、能源、油氣產業需求暢旺下，相關認證鋼材銷售較不受景氣影響，能見度六至七個月。

看好榮剛的投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上權證，如榮剛群益39購01（707226）、榮剛國泰38購01（712302）。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

榮剛 營收

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