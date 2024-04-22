期貨商論壇／黃金期 有望攀高

伊朗發動無人機及導彈攻擊以色列空軍基地，再度點燃中東危機，帶動避險需求上升，也讓黃金期貨價格一度突破2,400美元大關。

不過，受到市場預期美國6月降息無望，加上美國聯準會主席鮑爾釋出鷹派言論，顯示出通膨問題並未有新的進展，需要更長時間來等待，加上其他官員甚至表示未來不排除升息的可能性，導致美債殖利率升高，美元持續走強，隨後黃金期貨便進入高檔震盪整理。

由需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD），截至18日為止，黃金持有量為827.59公噸，與3月底相比，持倉量變化不大，然而黃金價格3月底以來屢創新高，顯示基金公司沒有逢高進行獲利了結動作，代表看好後續走勢。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，黃金期貨的非商業人持倉淨部位，受到避險需求增加關係，已連五周維持在20萬口的高水位，雖然近期黃金期貨價格維持高檔震盪，不過，籌碼未有鬆動，顯示投資人依舊看好未來行情。

從技術觀察，黃金期3月開始出現價格向上突破均線糾結後，便沿著5日均線向上走揚，隨後經過二周時間整理，受到地緣政治影響下，多方再度積極進場，也讓價格重回多頭走勢，帶動指數持續上揚，後續守穩均線之上，盤勢仍有機會再創高點。（華南期貨提供）

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