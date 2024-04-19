全民權證／鴻海 挑價內外15%

鴻海（2317）隨著AI應用持續擴大，可望帶動鴻海與輝達（NVIDIA）的GB200 AI伺服器出貨量逐步增長，法人給予「強力買進」投資評等，目標價180元。法人指出，輝達公布最新的GB200 AI伺服器架構，運算板訂單由鴻海、緯創均分；交換器板由鴻海獨拿；伺服器機櫃則還處於競價階段，包括鴻海、廣達、英業達與緯創等都有機會拿下。

AI伺服器GPU隨缺料緩解將逐季成長，且鴻海維持GPU模組主供地位，法人預期鴻海有望取得輝達新一代伺服器整機櫃系統組裝訂單，並於2025年顯著貢獻營收與獲利。

權證發行商建議，看好鴻海後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數90天以上的商品介入，藉以放大槓桿利潤。（台新證券提供）