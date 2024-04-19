全民權證／旺矽 優選逾120天

旺矽（6223）受惠輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）晶片訂單挹注，加上高頻高速網通晶片、伺服器晶片等相關垂直探針卡出貨將明顯增長，帶動營運走揚，近期投信買盤持續進駐，股價延續多頭格局。

法人表示，旺矽第1季營收20.4億元，季減6.8%，年增14.7%，大致符合市場預期，其中，在垂直探針卡拜AI、高速運算（HPC）、ASIC、高階網通、FPGA 等產品線維持強勁需求，相關營收仍可持平於上季。懸臂式探針卡方面，AMOLED DDI相關訂單維持穩健，其他DDI出貨持平；先進半導體測試機台、溫度感測機台進入淡季，營收將下滑。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、有效天期120天以上的權證參與行情。

（中國信託證券提供）