全民權證／旺矽 優選逾120天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
旺矽相關權證 圖／經濟日報提供
旺矽相關權證 圖／經濟日報提供

旺矽（6223）受惠輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）晶片訂單挹注，加上高頻高速網通晶片、伺服器晶片等相關垂直探針卡出貨將明顯增長，帶動營運走揚，近期投信買盤持續進駐，股價延續多頭格局。

法人表示，旺矽第1季營收20.4億元，季減6.8%，年增14.7%，大致符合市場預期，其中，在垂直探針卡拜AI、高速運算（HPC）、ASIC、高階網通、FPGA 等產品線維持強勁需求，相關營收仍可持平於上季。懸臂式探針卡方面，AMOLED DDI相關訂單維持穩健，其他DDI出貨持平；先進半導體測試機台、溫度感測機台進入淡季，營收將下滑。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、有效天期120天以上的權證參與行情。

（中國信託證券提供）

延伸閱讀

AI伺服器回到好買點

台積電（2330）會繼續投資且越跌越買！ 財經達人：今年可能將不只一次打破單季營收最高紀錄

微軟攻AI 大動作囤積晶片

威盛接單報捷 今年業績向上

相關新聞

友達、群創 押中長天期

電視品牌廠在考量歐洲盃足球賽等大型運動賽事，提前建立庫存，市場看好友達（2409）、群創（3481）第1季營運即為全年低...

南亞科、華邦電 四檔靚

生成式AI對高階記憶體晶片需求爆發，帶動HBM、DDR5、Data Center SSD等需求，使DRAM及NAND價格...

全民權證／旺矽 優選逾120天

旺矽（6223）受惠輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）晶片訂單挹注，加上高頻高速網通晶片、伺服器晶片等相關垂直探針卡出...

全民權證／鴻海 挑價內外15%

鴻海（2317）隨著AI應用持續擴大，可望帶動鴻海與輝達（NVIDIA）的GB200 AI伺服器出貨量逐步增長，法人給予...

全民權證／大立光 兩檔搶鏡

大立光（3008）第1季因iPhone淡季，營收呈現季減，但業外收益34.6億元，約有23.4億元為匯兌收益，帶動稅後淨...

最牛一輪／大同風光 中信39放閃

大同（2371）正式取得北美變壓器UL實驗室認證，旗下電力變壓器與配電變壓器產品，除出貨至北美地區外，也與多個國際客戶洽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。