全民權證／大立光 兩檔搶鏡

經濟日報／ 記者周克威整理
大立光相關權證 圖／經濟日報提供
大立光相關權證 圖／經濟日報提供

大立光（3008）第1季因iPhone淡季，營收呈現季減，但業外收益34.6億元，約有23.4億元為匯兌收益，帶動稅後淨利為60.9億元，季成長22.7%、年成長85.3%，每股純益（EPS）45.63元，高於市場預估。

大立光淡季效應明顯，而根據法人在通路訪查，今年部分光學零組件拉貨時間點較去年提前，因此，6月營收預估有望月增20%，帶動第2季營收117億元，季成長4.1%、年成長43.8%，而潛望鏡良率持續改善，讓毛利率升至49.8%，稅後淨利35.7億元，季減41.3%、年減3.3%，EPS預估為26.76元，法人上修全年稅後淨利至229億元，年成長28%，EPS達171.6元。

看好個股後市投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期90天以上的商品介入。

（永豐金證券提供）

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