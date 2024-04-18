全民權證／達發 瞄準逾150天

達發（6526）AI衛星定位晶片「AG3335A」獲全球機器人大廠Segway採用，是業界首創AI輔助測繪功能的全新Segway Navimow i系列無線割草機器人，並於3月在全球上市。

達發成功打入機器人市場，也深耕其他多元應用，包括堪輿測繪、自動化無人農具機、車載物流追蹤，以及電動助力車與電動滑板車等共享交通的運營管理。整體來看，達發明定AI戰略目標，在音訊領域的場景識別能力、降噪能力、衛星定位的公分級高精度能力，或是高速傳輸的資料降載能力，都能以極低功耗幫助客戶將AI快速落實到終端產品，大幅提升客戶產品競爭力。

看好達發後市股價表現的投資人，可布局價內外15%以內、距到期日150天以上的商品。（元大證券提供）

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