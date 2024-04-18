全民權證／中工 兩檔動能強
中工（2515）成為水資源概念股，昨（18）日挾量攻上漲停，收上16.8元。由於國內水情拉緊報，石門水庫蓄水率只剩24%，比三年前旱災同期的27%還低，新竹寶山、寶二水庫也逼近三年前新低，激勵水資源相關股走強，其中承接政府海淡廠標案，工程占比至少三成。
中工在2023新增承攬工程146億元，目前在手工程量超過1,500億元，將進入建案開發收成期，業績能見度拉高，目前業績看到2030年無虞 ，包含中工碧硯閣預計在2024年第4季完工、土城AI園區有望在2025年第3季完工、鳴森院則有望在2027年完工。
看好中工後市的投資人，可買進價內外5%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與這波行情。（群益金鼎證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言