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第4波內閣人事…傳張皇珍接環境部 曾智勇掌原民會

全民權證／中工 兩檔動能強

經濟日報／ 記者高瑜君整理
中工相關權證
中工相關權證

中工（2515）成為水資源概念股，昨（18）日挾量攻上漲停，收上16.8元。由於國內水情拉緊報，石門水庫蓄水率只剩24%，比三年前旱災同期的27%還低，新竹寶山、寶二水庫也逼近三年前新低，激勵水資源相關股走強，其中承接政府海淡廠標案，工程占比至少三成。

中工在2023新增承攬工程146億元，目前在手工程量超過1,500億元，將進入建案開發收成期，業績能見度拉高，目前業績看到2030年無虞 ，包含中工碧硯閣預計在2024年第4季完工、土城AI園區有望在2025年第3季完工、鳴森院則有望在2027年完工。

看好中工後市的投資人，可買進價內外5%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與這波行情。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

石門水庫

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