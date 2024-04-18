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華新、華榮 買價外15%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
華新、華榮相關權證
華新、華榮相關權證

台股昨（18）日開低後翻紅，終場上漲87.87點或0.43%作收，收在20,301.02點，盤面上，傳產建材營造、電器電纜、綠能環保漲幅領先，其中，華新（1605）、華榮（1608）等表現亮眼。發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

由於中國減少煉銅產出，西方國家對俄羅斯銅出口制裁，國際銅價今年來漲幅逾12%寫2022年6月來新高，台電強韌電網將汰換246.5公里電纜，電線電纜股營運受惠標案釋單挹注，帶動相關各股表現出色。

重電及儲能族群成為盤面焦點，法人分析，利多有三：首先，近年來缺電問題日益嚴重，為了增加供電穩定性，台電推出強化電網韌性計畫，打造可覆蓋全台的電網輸配系統。其次，政府推動綠電及電力交易自由化政策，民間自建的太陽能電場大幅增加，透過在地綠能建設及儲能系統設備，將綠電就近使用，分散供電。

第三，美國基礎建設法案中，將用730億美元更新舊有電力電網設備，因為現有的電網設備皆有老化現象，尤其變壓器須大量汰舊換新，但美國本土產能僅能滿足兩成需求，其餘必須仰賴進口，然而美國對韓廠變壓器持續實施反傾銷措施，台廠可望受惠。

權證發行商指出，看好華新、華榮後市表現的投資人，可買進價外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。

權證 美國 電纜

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