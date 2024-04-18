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期交所參加國際交換衍生性商品協會年會 提升國際能見度與知名度

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所代表團參加國際交換衍生性商品協會(International Swap and Derivatives Association, ISDA)於日本東京舉辦2024年第38屆年會，與多國代表分享交流結算制度，提升國際能見度與知名度。

ISDA創始於1985年，為全球衍生性商品市場的代表性組織，致力於提升店頭衍生性金融商品市場之安全與效率，並藉由降低交易對手信用風險、增加透明度、強化產業基礎建設等三個領域的努力，建立穩健金融市場與強化金融監理框架。目前ISDA在全球已有超過1000家來自77個國家的機構會員，涵蓋各領域的衍生性商品市場參與者，包括期交所、芝加哥商業交易所(CME)、歐洲期貨交易所(Eurex)、倫敦證券交易所(LSE)及日本、香港、韓國、新加坡等交易所與結算機構等。

這次年會為期3天，自4月16日至18日於東京舉辦，討論議題包括店頭衍生性金融商品結算與保證金實務、地緣政治風險應對、亞太地區的金融監管、美國公債結算挑戰、資本改革成本檢討、信用違約交換地未來發展、交易申報等議題。期交所代表團更利用會議期間與其他交易所與結算所代表進行經驗交流，建立友好關係及提升我國金融市場的國際知名度。

期交所除積極參與國際組織相關活動，亦致力取得國際金融監理機構的認可。自2022年店頭衍生性金融商品集中結算業務開業，先後取得歐洲證券及市場管理局（ESMA）認可為歐盟境外第三國集中結算機構(TC-CCP)與日本金融廳（JFSA）核可為新臺幣IRS合格結算機構，又於今年獲得美國商品期貨交易委員會（CFTC）核發豁免註冊為結算機構資格，有效拓展我國店頭集中結算業務範疇，打造具前瞻性與國際競爭力的衍生性商品市場，提升市場安全與效率，並強化我國金融體系的韌性。

臺灣期貨交易所 衍生性商品

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