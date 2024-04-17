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全民權證／樺漢 挑逾60天期

經濟日報／ 記者崔馨方整理
樺漢相關權證
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樺漢（6414）營運於今年第1季落底，2024年營收獲利可望逐季成長，法人長線看好公司在邊緣AI布局，及ESaaS占比提升，故法人維持投資評等「逢低買進」，目標價420元。

法人預估，樺漢目前公司在手訂單已超過1,400億元，較年初的1,200億元提升，主要來自併購Katek後在手訂單貢獻，而毛利率部分則預計穩健成長。

展望今年，樺漢持續調整產品組合，擴大高毛利ESaaS產品，在AI布局方面，公司將建立AI雲端應用平台，積極與合作夥伴共同完善Edge AI發展。

權證發行商建議，看好樺漢後市股價表現的投資人，可挑價內外20%以內、剩餘天數超60天以上等相關權證介入。（兆豐證券提供） 　

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

AI 樺漢

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