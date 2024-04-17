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文曄、威健 四檔動能強

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
文曄、威健相關權證
文曄、威健相關權證

隨人工智慧、機器學習和大數據分析等資料密集型產業成長，刺激提供更高運算能力和速度的半導體需求，法人看好文曄（3036）、威健後市表現，相關權證可伺機布局。

台積電在今（18）日盤後將召開法人說明會，上季營收、本季營運，以及下季展望，將是市場關切重點。在半導體通路產業上，法人根據Market.us預測，全球半導體市場規模預計將大幅成長，2024年將達6,731億美元，預計2023年至2032年銷售額複合年增長率將達到8.8%。

另外，汽車產業愈來愈依賴半導體技術來推動電動車、自動駕駛和高級駕駛輔助系統等領域的進步。在高效能運算、連接和感測器整合需求推動下，汽車對半導體需求預計快速成長。

文曄3月較上月營收增加約29%，較去年同期營收增加72%，挹注今年首季營收再創新高優於財測，主因資料中心及伺服器相關產品出貨強勁，公司持續投資於高成長的終端應用與相關產品線以展現出優於市場的成長性。

威健3月合併營收年增12.2%，月增74.4%。汽車電子業績比重逐年上升，特別是恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）、威世（Vishay）產品在汽車電子、充電樁及儲能系統都具有優勢，有利公司逐年提高營收比重。

權證發行商建議，看好文曄、威健等後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過60天以上的相關認購權證進行布局。

半導體 營收

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