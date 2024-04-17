東陽、堤維西 認購熱

中東情勢持續緊繃，市場焦點轉向基本面，其中，全年營運有望持續成長的東陽（1319）、堤維西等汽車零組件股，權證券商建議，可利用中長天期認購權證，參與相關個股走勢。

東陽、堤維西相關權證

東陽在AM業績方面，受惠於北美客戶庫存調整後需求回升，且通膨帶動二手車需求，以及美國前二大車險公司State Farm宣布擴大使用AM碰撞件，有助於拓展AM業務，去年AM營收即年成長15.6%，市場預期今年有機會雙位數增長，其中，第1季AM營收年成長18.5%。

在第1季營運方面，AM業務營收季增，但OEM業務營收明顯季減，整體營收季減5.8%、年增10.2%，雖營收規模減少，但因AM業務營收占比提升，且受惠於美元升值，預估毛利率提升至33.6%，並由於業外認列匯兌利益，業外淨收入明顯提升，預估稅後純益11.7億元，季增47.3%，每股獲利（EPS）1.98元。

在第2季方面，預估營收表現穩定，毛利率維持高檔水準，雖業外較無匯兌利益挹注，但有望認列中國廠處分利益，預估整體獲利僅小幅下降。

在今年營運展望上，AM業務可望維持增長態勢，OEM業務成長幅度相對較小，預估營收264.2億元，年增10.7%，並因營收規模提升、AM占比增加，且近期匯率走勢有利，預估毛利率32.5%，並在中國廠處分利益挹注下，市場預估稅後純益43.1億元，年增42.8%，EPS約7.3元。

堤維西去年營收表現雖是持平，但受惠匯率友善、生產效率提升、產品組合優化等利多，年度毛利率增加5個百分點至26.8%，帶動獲利創歷史新高，年度稅後淨利首次突破10億元，EPS3.3元，連續兩年創高。公司預計配發2元現金股利。

堤維西第1季雖因工作天數減少，影響稼動，但受惠匯率友善，且產品組合仍佳，毛利率約28.3%，處在相對高檔水平，並帶動季度獲利繼續創高，稅後淨利3.8億元，季增52%、年增89%，EPS約1.2元。

展望全年，堤維西將能受惠北美AM市場副廠件滲透率提高的趨勢，業績穩定成長，毛利率亦能再墊高，市場預估年度稅後淨利12.2億元，年成長12%，獲利有望繼續創高，EPS上看3.7元。