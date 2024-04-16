台指期 短線不宜冒進

股期雙市昨（16）日重挫回檔，指數齊步失守「2萬（20,000點）」大關；分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單增加583口攀升至1.8萬口，展望盤勢，中東戰火衝擊風險性資產表現，季報題材也須留意，短線台指不宜冒進。

現貨與期貨行情方面，美國公布零售銷售數據月增0.7%強於預期0.3%，加上以色列決定要報復伊朗，帶動公債殖利率跳高及VIX指數飆升，美股四大指數周一全面下挫，跌幅介於1.79%至0.65%。

台股加權指數昨天跳空開低，一路失守2萬大關，電金傳全盤盡墨，台幣持續走貶，股匯雙殺，盤中一度下跌600點，尾盤靠權值股強拉，最終下跌547點收19,901點。

期貨部分，台指期昨天失守2萬關卡，台積電下挫2.23%，聯發科墜跌4.95%，金融權值慘綠一片，傳產權值空氣瀰漫；終場台指期跌553點至19,953點。價差方面，台指期正價差縮至51.04點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超573億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少919口至12,490口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加583口至18,386口。

至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單則是減少3,070口至11,659口。

永豐期貨指出，台股跳空中長黑K棒摜破月線及2萬大關，技術線型轉弱，加上以伊衝突升溫，短期跌勢尚未結束前，投資人仍須留意。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨且期貨淨空單加碼，自營商選擇權中性格局，月選擇權布局目前偏空，整體籌碼面中性偏空格局。因為籌碼面較為中性偏空，且戰爭風險漸漸加重，上方壓力頗重。

期貨分析師指出，整體而言，中東戰火衝擊風險性資產表現，後續需繼續關注戰爭發展，季報題材也須留意，短線台指不宜冒進。

至於選擇權，自營商選擇權淨部位作空部位減少，期貨空單減碼，屬偏中性格局。月選擇權籌碼較偏空，賣權未平倉（OI）小於買權OI之差距為93,000餘口，由原本偏多轉變為偏空。