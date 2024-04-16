全民權證／大同 押價外15％

時序進入第2季五窮六絕淡季，台股高檔震盪，但面板、重電及晶圓代工等產業因各擁利多，第2季可望逆勢成長，成為市場多頭主力部隊。此外，進入法說會及股東會旺季，市場預期公司可望釋出正面訊息，將為產業前景加分，投資人可利用權證以小博大，趕搭主流順風車。

2024-04-16 23:12