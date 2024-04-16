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鮑爾說利率不變 史指收黑、道瓊漲63點中止六連跌

全民權證／大同 押價外15％

經濟日報／ 記者楊淨淳整理
大同相關權證
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大同（2371）旗下主要事業體，包括重電、智慧電表、智慧能源、電纜、家電製造等，前三月累計合併營收108.2億元，受精英集團電子業淡季影響年減2.7%。若扣除轉投資公司、大型案場交貨遞延等因素，大同重電、電纜事業今年營收均呈現雙位數增長。

法人表示，看好大同受惠強韌電網預算上升，帶動產業向上，並有機會搶占國內市占率；隨第2季變壓器完成UL認證，預期未來大同將正式出口變壓器至美國，也有海外EPC工程接洽；業外部分，當前已公告懷生段土地建物出售，貢獻業外利益。

權證發行商建議，看好大同後市的投資人，可買進價外15％內、距離到期日超過四個月以上的相關認購權證，參與大同後續波段行情。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

大同 權證

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