全民權證／大同 押價外15％
大同（2371）旗下主要事業體，包括重電、智慧電表、智慧能源、電纜、家電製造等，前三月累計合併營收108.2億元，受精英集團電子業淡季影響年減2.7%。若扣除轉投資公司、大型案場交貨遞延等因素，大同重電、電纜事業今年營收均呈現雙位數增長。
法人表示，看好大同受惠強韌電網預算上升，帶動產業向上，並有機會搶占國內市占率；隨第2季變壓器完成UL認證，預期未來大同將正式出口變壓器至美國，也有海外EPC工程接洽；業外部分，當前已公告懷生段土地建物出售，貢獻業外利益。
權證發行商建議，看好大同後市的投資人，可買進價外15％內、距離到期日超過四個月以上的相關認購權證，參與大同後續波段行情。（群益金鼎證券提供）
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