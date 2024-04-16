期元大S&P原油反1 停資券

臺灣證券交易所宣布，元大投信發行的「元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金」受益憑證，簡稱「期元大S&P原油反1」（00673R），自今（17）日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易。

證交所這項處置是基於期貨ETF三大管控措施，期元大S&P原油反1受近期中東局勢緊張，國際油價上揚影響，近期股價走弱，昨天股價下跌0.05元，收在6.97元。

證交所表示，由於期元大S&P原油反1最近十個營業日的基金平均單位淨資產價值，較其最初單位淨資產價值累積跌幅達65%，有證交所受益憑證買賣辦法規定情事，自17日起，其受益憑證暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易，不在此限。