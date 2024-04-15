全民權證／保瑞 挑價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
保瑞相關權證 圖／經濟日報提供
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保瑞（6472）受惠提前完成Upsher-Smith Laboratories股權收購案，預計第2季併入報表，法人調高全年財測目標，近期股價自低檔反彈向上，並收復所有均線。

法人分析，Upsher-Smith旗下工廠可生產口服固體、粉體、液體等劑型，設有包裝產線及倉儲物流，年產能達35億劑口服藥，不但讓保瑞取得在美國第一個製造基地，更因此成為全美最大的口服固體製劑廠之一。法人表示，Upsher-Smith擁有48項上市量產藥品，產品組合多元，強化保瑞在美國銷售業務拓展。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日120天以上認購權證，參與這波短多行情。（中國信託證券提供）

保瑞 權證 美國

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