台指期 外資加碼空單

台股昨（15）日收一根黑K棒，成交金額縮減，期貨商認為，整體盤勢還未立即翻空危機，不過，小型類股確實偏弱且跌破支撐，盤勢走向可能暫轉向區間整理。

上周五花旗、富國等大型銀行股公布財報令人失望，加上地緣政治緊張情勢引發避險情緒升溫，美元指數升至近五個月以來新高，衝擊美股四大指數盡墨，昨日主要亞股普遍走跌，加上新台幣盤中再度走貶，形成股匯雙殺，台股早盤開低震盪，隨電子權值股賣壓出籠，指數摜破短期均線支撐後一路走低，盤面上權值股走勢偏弱。

價差方面，台指期正價差擴至58.23點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5,040口至13,409口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5,794口至17,803口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5,883口至14,729口。

其中，外資現貨賣超超過200億元，期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位，做空的部位是加碼，期貨的空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼較偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距為1.7萬餘口，由原本的偏樂觀轉變為偏悲觀。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未平倉最大量集中在20,500點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.27降至1.05，VIX指數上漲1.02至15.75，整體選擇權籌碼面偏空。

群益期貨認為，外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是偏悲觀的，整體籌碼面中性偏悲觀格局，且戰爭風險已出現漸漸加重的跡象，上方壓力逐漸加重。