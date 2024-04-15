全民權證／大立光 選逾90天

大立光（3008）第1季財報優於市場預期，稅後純益61.11億元，季增23%，年增86%，每股純益45.79元，為六季最佳、四年同期新高；展望第2季，由於美系客戶進入淡季，短期無積極拉貨動能。

大立光技術領先，具備長期發展優勢，MG+P技術上較複雜，但大立光具製程優勢，未來有機會使用量增加。看好美系客戶潛望式鏡頭良率緩步提升，惟第2季進入淡季且客戶價格壓力亦難避免，但下半年產能將進入滿載。

看好大立光的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證。連結大立光相關權證包括大立光國泰3B購03（086289）、大立光群益37購23（077084）。（國泰證券提供）