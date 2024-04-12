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新興、裕民 四檔搶鏡

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
新興、裕民相關權證
新興、裕民相關權證

2024年市場預估散裝航運運送需求、市場整體穩定，供給方面2024至2025年運力皆有望增長2%以上，法人看好新興（2605）、裕民（2606）後市發展，建議相關權證可伺機布局。

巴西鐵礦砂出口增加，帶動今年第1季海岬型現貨平均價格較去年上揚，值得注意的是，散裝航運族群昨（11）日集體走強，新興帶頭衝鋒收漲4%、成交量逾1.9萬張，帶動慧洋-KY、裕民、正德、中航、四維航、台航等紛紛表現強勁。

今年巴西降雨較往年少，巴西鐵礦砂出口增加帶動第1季海岬型現貨平均價格上揚；巴拿馬運河乾旱也讓中小型船運價較去年同期上漲三成。

展望2024年，新興在海岬型散裝船及油輪運價上漲下，預估營收51.5億元，年營收增長率達21.8%，毛利率在運價上漲下，預估毛利率由2023年的16.6%，提升至28.1%，每股純益（EPS）1.7元，營運呈現持續改善。

裕民方面，法人預估2024年營收158億元、年營收增長率約10%，稅後獲利 32.8億元，EPS約為3.8元，年底淨值約43.7元，公司擬配發現金股利2.4元，現金殖利率約4.6%。

群益投顧副總裁曾炎裕分析，傳統1、2月是散裝航運最大淡季但今年營運不淡，今年新船投入不多，第2季市況樂觀。

營收 鐵礦砂

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