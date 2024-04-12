期貨商論壇／聯發科期 題材多

富邦期貨分析師曹富凱表示，台股短線雖然有漲多壓力，但4月陸續還有野村、群益、兆豐、新光投信等高股息ETF募集，預期回檔空間不會太大，仍有利台指在520前維持震盪偏多格局，氛圍仍偏大型電子權值股為主；聯發科（2454）營運動能強勁，加上眾多利多加持，消費型電子相關需求走出低潮，在基本面穩健下，長線依舊看好。

2024年智慧手機近兩年銷庫存已走出低潮，加上AI應用帶動，明年趨勢預計往上。回顧聯發科表現，3月營收504.8億元，年增39.53%，優於預期，累計第1季營收1,334.58億元，年增39.53%，單季營收超越財測高標，創近六季新高。

隨著AI手機應用興起，讓消費型電子產品看到復甦跡象，在年底消費旺季動能加持下，聯發科今年營收有望更上層樓。（富邦期貨提供）

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