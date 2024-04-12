全民權證／慧洋 兩檔閃金光

慧洋-KY（2637）受惠巴拿馬及蘇伊士運河運河行走困難，船舶供不應求的狀況，帶動運價上漲，此外，巴西鐵礦砂出口增加，也帶動今年第1季海岬型現貨平均價格較去年增加，挹注散裝航運股營運。慧洋-KY股價連五日上漲、累計漲幅12%。

法人表示，觀察目前整體散裝船舶訂單數9.5%，位於近年低檔區，預估2024年在船舶供給不多、船舶環保議題發酵，老舊船舶將加速拆解下，輕便型散貨船平均運價可望提升。

權證發行商建議，看好慧洋-KY後市的投資人，可買進價外20％至價內10％、有效天期超過60天的認購權證，參與相關個股的波段行情。（永豐金證券提供）

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