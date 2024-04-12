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台指期 外資空單大增

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

台股期雙市昨（11）日回檔修正，指數齊步回測20,700點關卡支撐。分析師表示，現階段外資台股期貨淨空單增加1.1萬口、攀升至1.2萬口，展望盤勢，在資金輪動下，仍有不少題材股強勢表態，整體盤勢弱中透強，短線維持高檔震盪格局。

美國公布3月CPI數據再度超乎市場預期，導致美債殖利率飆升突破4.5%，大幅降低6月降息可能。台股加權指數昨天開低回檔修正，早盤在電子權值股普遍疲軟下，一度跌逾百點、回測5日均線，盤中向平盤靠攏後又壓回，午盤後陸續出現低接買盤敲進，帶動跌點收斂。

盤面上，電子權值股漲跌互見，台積電於平盤震盪後，終場擺尾收高；然聯電（2303）、鴻海等股多在平盤下震盪，受惠春季旅遊題材面帶動，觀光族群逆勢勁揚，連帶航運股也有所表現，終場大盤小跌10點，收20,753點。期貨部分，台指期昨天下跌95點至20,753點。

價差方面，台指期轉為逆價差0.22點，電子期正價差縮至0.87點，金融期轉為逆價差4.91點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人同步賣超；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加9,783口至10,401口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加11,254口至12,964口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加10,134口至10,178口。

永豐期貨指出，整體來看，台股隨美股拉回休整，電子股普遍疲軟，不過，在資金輪動下，仍有不少題材股強勢表態，整體盤勢弱中透強，在多方格局不變下，料短線維持高檔震盪格局。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是偏樂觀的，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股出現長紅後的一根小黑K，不過，長紅K低點未破，就沒有假突破的問題。至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，作多的部位是減碼的，期貨的空單減碼，屬偏保守格局。

台股 期貨

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