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全民權證／中興電 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者周克威整理
中興電相關權證
中興電相關權證

中興電（1513）受惠台電強韌電網計畫需求帶動，去年重電新接單約300億元，預計今年接單300至350億元，包括海盛3-1期離岸風電變電站統包工程48億元的待簽約訂單、台灣36部離島發電機組汰換商機約72億元等。

產能方面，今年1月嘉義新廠投產，並於林口增建1,880坪廠房倉庫，預計今年將再增加嘉義廠倉儲用地，今、明年重電產能將各提升20%。中興電目前在GIS重電設備供不應求狀況擴大，預估今、明年營收為270.2億元、309.3億元，分別年成長22%、15%，每股純益（EPS）分別為7.6元、9.1元，分別年成長141%、20%。

看好個股後市的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

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