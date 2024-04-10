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期貨商論壇／台積期 偏多操作

經濟日報／ 記者王皓正整理
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電（2330）過去一年取得令人矚目的業績表現。根據最新資料顯示，台積電股價今年來已大幅上漲，突破歷史性的800元大關，並在全球股市中表現突出。公司股價增長主要得益於技術優勢、業務拓展和全球市場需求增長。尤其是在AI和高速運算領域，台積電憑藉先進製程技術獲得諸多訂單，為公司未來增長提供強勁動力。

市場前景分析，隨全球半導體市場的持續增長和技術創新的推動，台積電的市場前景充滿了機遇和挑戰。公司計畫在美國設立新的晶圓廠，並在2030年前引入2奈米或更先進的製程技術，這將進一步鞏固其在全球半導體市場的領先地位。此外，AI、高效能運算等新興領域的迅速發展，也為台積電提供更多的業務增長空間。

投資前景分析，外資機構對台積電的投資前景持續看好。瑞銀、摩根士丹利等知名投行紛紛調高對台積電的目標價，認為股價有望進一步上漲。台積電在美國的投資計畫以及其在新興技術領域的領先地位，使其成為投資者關注的熱點。儘管股價已經有所上漲，但台積電的估值仍然相對合理，且具有較大的增長潛力。

綜上分析，台積電作為全球領先的半導體製造商，具有強大的技術實力和市場競爭優勢。公司業績持續穩健，台積電期貨可偏多操作。（兆豐期貨提供）

(期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。)

台積電 期貨交易

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