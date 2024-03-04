期貨商論壇／半導體30期 波動

近期半導體30指數走勢較溫吞，多數交易日呈現橫盤整理，此前市場一度擔心美國強勁經濟數據會讓聯準會更有理由延後降息時間，影響科技股走勢。法人認為，短線氣氛有利半導體30期貨走勢，但波段可能加大。

美國1月個人消費支出（PCE）年增2.4%，較前值2.6%低；核心PCE年增2.8%，較前值2.9%低，由於非核心與核心PCE持續走低，顯示整體通膨的趨勢仍偏溫和，或有助於3月聯準會利率會議透露出加快降息的訊息。

根據最新Factset報告顯示，2023年第4季已有97%標普500指數的企業公布財報，有73%的企業每股盈餘優於預期，有64%企業營收優於預期。目前美國勞動市場和經濟具彈性，因此市場預期聯準會在今年降息次數已由年初的六次減少至三次，隨著預期次數發生變化，市場仍保持冷靜，這是因為優於預期的企業獲利支撐投資人的樂觀情緒。

經濟數據與政經情勢均有利半導體類股在橫盤整理後展開新一輪上攻，焦點將轉向就業數據和即將舉行的FOMC會議，短線半導體30期貨走勢仍與聯準會官員談話的時鴿時鷹內容有關，但整體長線在AI產業應用前景擴大下，企業獲利持續上升將有助於維持股市漲勢，但過去幾個月國際主要指數經歷不間斷上漲，半導體30期貨指數位階也創高後，指數橫盤壓縮後的波動性可能會變得更大。（凱基期貨提供）

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