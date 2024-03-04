台指期 多方架構不變

台股上周五（1日）開高走低，終場指數下跌30點、跌幅0.16%、收在18,935點，累計全周上漲46點，台指期轉為正價差25.07點。法人表示，台股均線持續墊高，整理後仍有高點可期，多方架構不變。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,589口，留倉部位轉為淨空單604口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5,115口，留倉部位轉為淨空單1,493口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,758口，留倉部位轉為淨空單675口。

上周五外資現貨買超逾百億元，期貨淨多單變淨空單；自營商選擇權淨部位，作多的部位略為增加，期貨的空單略為增加，屬保守格局；近月選擇權籌碼較保守，賣權OI大於買權OI差距為8,000餘口，周選擇權的賣權OI較買權OI多達4.1萬多口，布局屬偏樂觀。

群益期貨表示，外資現貨加碼多單、但也增加期貨空單，自營商選擇權保守格局，周選擇權布局持續偏多，而且力道有愈來愈大跡象，整體籌碼面中性偏樂觀格局；技術面上，台股雖略為壓回，但是波動率下跌，且周選擇權偏樂觀布局加大，盤勢整體仍是偏樂觀看待。

元富期貨認為，就技術面觀察．台指期上周五呈現區間震盪格局，指數早盤在電子權值股拉抬之下，一度上攻突破萬九關卡，但在歷史高點前遭遇獲利了結賣壓，將指數壓回近百點，終場以十字黑K棒收在平盤價位。目前指數於高檔震盪，而下方均線持續墊高，整理後仍有高點可期，多方架構不變。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在19,400點，賣權未平倉最大量集中在18,000點，全月份未平倉量put／call ratio值由1.27升至1.28，VIX指數下跌0.56至12.86，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來看，台股目前站穩所有均線之上，類股維持良性輪動格局，觀察資金動向，櫃買指數強於集中市場，中小型股表現優於權值股，意味市場氛圍仍偏樂觀，整體而言，短多趨勢不變下，短線高檔震盪後仍有蓄勢待攻機會。