輝達股價落難！台股開盤下跌79點 台積電跌9元開678元

台股今（21）日開盤指數為18,673.49點，下跌79.67點。台積電（2330）開盤價為678元，下跌9元。

群益投顧表示，周二（20日）大盤指數再創新高，但成交量進一步萎縮。相對評價與漲幅+套利+題材，挹注台積電1月中以來相對費半強勢。雖然外資作價權值王態度積極，惟估計將漸趨觀望輝達財報，萬九關前受阻壓力轉增。

輝達（NVIDIA）財報挹注有限隱憂下，台股低基期(相對補漲股)，成為近日相對強勢的區塊；但籌碼負擔亦為資金考量重點。從電價概念電網股昨相對弱、汽電共生風電股相對強，以,及近日飆漲的IC設計股昨衝高後爆量大震盪，可略窺一二。

操作題材可留意：

1.低基期低量能電價上漲受惠股─雖然經濟部長昨（20）日表示，電價調漲尚未定案，但市場普遍預期3月電價費率審議會將決定4月起全面調漲電價。相關受惠概念股昨日波段強勢的電網概念股多逆勢走跌，而量能小、基期低的氣電共生股則一度強漲，折射出相關受惠概念股進入低基期股相對強勢補漲階段。

2.市場色彩偏濃的集團概念股─繼神盾聯盟個股去年底以來波段飆漲後，近日盤面最強勢當屬上曜集團股。上曜集團已備好約達393.4億元建案量及5900坪尚未開發建案土地,將為集團未來六年營運帶來長期正面挹注。

周二（21日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,563.8點，下跌64.19點、跌幅0.17%，S&P500指數下跌0.6%，那斯達克指數下跌0.92%，費半指數下跌1.56%。台積電ADR跌1.1%。

輝達（NVIDIA）備受期待的財報還未公布，投資人周二卻提前獲利了結，輝達急挫4.4%，創10月17日來最大單日跌幅，拖累美國股市走低。不過，沃爾瑪（Walmart）上漲，抑制道瓊工業指數的頹勢。

三大法人周二集中市場合計買超53.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超63.7億元，投信賣超13億元，自營商（自行買賣）賣超3.5億元，自營商（避險）買超5.9億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.86億元偏多部位，自營商則布局0.13億元偏多部位，兩主力同步偏多布局，單日金流偏多。外資偏多部位累積至4.75億元，亦有助於今日拉高結算。若結算後偏多部位仍維4億元以上的水位，則有利指數向上挑戰萬九大關。

選擇權未平倉部分，2月月選賣權最大未平倉上升200點至18,600點，買權最大未平倉仍為18,800點，最大OI區間上移偏多。

期貨方面，外資夜盤減碼510口多單，日盤則大幅加碼4,403口多單，未平倉淨多單大增至7,274口；十大特定法人大幅反手9,262口多單至3,665口。外資大幅追高布局多單，而十大特定法人將農曆年前套牢空單全數停損，並大幅反手做多，在期貨主力同步大額做多下，有利2月期貨拉高結算。