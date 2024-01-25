台股早盤漲逾百點與萬八僅一步之遙 台積電漲8元開635元

台股今（25）日開盤上漲19.00點，開盤指數17,894.83點，早盤上漲逾百點，最高來到17,994.94點；台積電（2330）以635元開盤，上漲8元。

台股操作建議上，凱基投顧分析，昨（24）日早盤最高來到17,944點，由於逼近前高17,956點，指數近關情怯，尾盤回落至平盤，惟均線、指標仍有利於多頭，量能亦未見失控，指數隨時有機會挑戰高點、突破萬八。

上周台股一度季線岌岌可危，經過上周五（19日）帶量長紅棒突破所有短壓、周一跳空上漲確認後，技術面呈現破低翻揚突破壓力的多頭架構，先前壓力區域17,500~17,700點將成為強勁支撐，操作上17,700點沒有失守前，皆可偏多因應。

在盤面結構部份，電子股陷入整理，僅遊戲、IC通路、設備個別族群表現，金融與非金電則是輪動補漲，惟攻勢的起頭與主軸畢竟在半導體與AI概念股，能否再有攻勢，將具關鍵地位。

昨（24）日美股四大指數收盤：道瓊指數下跌99.06點、跌幅0.26%，那斯達克指數上漲55.98點、漲幅0.36%，標準500指數上漲3.95點、漲幅0.08%，費半指數上漲68.07點、漲幅1.54%。

美股周三（24日）漲跌互見，道瓊指數雖然小跌，但標普500指數連續第四個交易日創紀錄新高，影音串流巨擘Netflix在公布亮眼的財報後急升。

費城半導體指數大漲，創歷史新高，因為設備製造商艾司摩爾（ASML）的樂觀財報顯示全球晶片需求正在復甦。

輝達（Nvidia）和博通漲幅均超過2%，創歷史新高。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，有價值超過340億美元的Nvidia股票易手，為美國股市成交額最大的個股。

特斯拉下跌0.6%，拖累了標普500指數。這家汽車製造商在收盤後公布的第4季財報不如市場預期，盤後交易股價挫跌逾3%。

在重要經濟數據公布上，建議本周關注第四季GDP、PMI數據、歐日央行貨幣政策會議、各大美國企業財報。

三大法人昨（24）日集中市場合計賣超8.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超19.4億元，投信賣超23.3億元，自營商（自行買賣）賣超9,344萬元，自營商（避險）賣超4.1億元。

統一期貨表示，選擇權未平倉部分，1月第5周選賣權最大未平倉仍為17,600點，買權最大未平倉下降100點至18,100點，最大OI區間下移中性偏空。

期貨方面，外資夜盤減碼549口多單，日盤則加碼1,727口多單，未平倉淨多單增至3,085口；十大特定法人減碼329口空單至-900口。

外資周三加碼多單，若追高加碼趨勢成型，將有利台指續漲。十大特法小幅減碼空單，部位變動不大，中性看待。