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不法虛擬資產交易平台詐騙多 櫃買中心提醒投資大眾應提高警覺

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近年民眾投資虛擬資產風氣日漸興盛，虛擬資產詐騙案例日漸增多，特定交易平台宣稱可提供高額獲利，並透過網路社群或交友軟體吸引大眾投入資金，惟事後投資人想將資金匯回時，才發現虛擬資產價格大幅下跌蒙受鉅額投資損失，或遇對方失聯才知受騙上當。虛擬資產因匿名性、易流轉性容易成為犯罪工具，行政院今 (2023) 年打詐行動綱領將虛擬資產納入，金管會更於9月26日發布「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，並持續發布新聞稿提醒民眾注意、提高警覺。

櫃買中心表示，虛擬資產是高風險投資商品，國際上虛擬資產交易所破產、詐騙事件時有耳聞，投資人投資虛擬資產一定要找合法業者，謹慎判斷相關訊息的真偽，並審慎評估投資風險。如果在國內沒納管的境外虛擬資產平台上交易，或投資未經金管會核准的基金、商品，投資人將無法獲得相關保障。櫃買中心也建議，民眾投資虛擬資產前一定要做好功課，應先確保交易平台及商品的合法性，保管好個人帳號密碼、錢包、私鑰等，並可至金管會「防詐騙專區」查詢合法業者白名單，以及發生過爭議的黑名單。

櫃買中心提醒投資人，若有發現疑似證券期貨詐騙情事，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434查證，亦可至金管會網站「防詐騙專區」及櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」查詢相關資訊，並可利用警政署反詐騙專線165，及時查證與通報。

詐騙 櫃買中心

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