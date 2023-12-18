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台股早盤跌破17,600點 鋼鐵股仍強、中鋼開高逾1.8%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今（18）日開盤指數為17,637.86點，下跌36.01點。台股示意圖／聯合報系資料照
台股今（18）日開盤指數為17,637.86點，下跌36.01點。台股示意圖／聯合報系資料照

台股今（18）日開盤指數為17,637.86點，下跌36.01點。台積電（2330）開盤價為579元，下跌6元；中鋼（2002）開盤26.95元，漲幅逾1.8%。

群益投顧表示，繼上周CPI後，本周留意美國11月核心 PCE 月率及年率，此為聯準會（Fed）關鍵通膨指標；若公布值低於預期，有利股市續彈。選前多方主導，逢低做多勿追空，加息週期應已結束。

類股輪動快速，盤中強勢股勿追價易形成短套，短期以政策題材、AI相關、汽車零件股為主。近期數檔 ETF 調整換股，對個股影響較劇，需特別留意。外資現貨續多，期貨淨空單1.5萬口為警訊，目前僅避險。

操作題材可留意：

1. Intel 新品加速換機潮，有利台廠接單─消費電子方面，手機市場擺脫衰退，出貨轉為正成長；PC因英特爾推出最新平台 Core Ultra 加速換機潮，2024年成長上看6.9%。CPU 用於高效AI加速及應用，台積電、日月光首先受惠；另載板夥伴欣興、健鼎也可望接單。

2. 新能源車提升技術,加速功率半導體擴增─燃油車僅需5%先進製程晶片，而電動車大幅提升至50%，電子化與智慧化趨勢明確，增加台廠商機。大陸官方三政府部門12月11日公告將提高新能源車技術，而台廠於車用高效能晶片、功率半導體布局已久，留意聯發科（與輝達合作）、台半、強茂、德微等。

上周五（15日）美股4大指數收盤：道瓊指數收盤為37,305.16點，上漲56.81點、漲幅0.15%，S&P500指數下跌0.01%，那斯達克指數上漲0.35%，費半指數上漲0.48%。

紐約聯儲12月製造業指數下跌至-14.5，創四個月新低；另 Markit 製造業 PMI 初值48.2（預期49.3），顯示美國製造業現況疲軟，唯服務業 PMI 升至五個月高點（51.3高於預期）。

另 Fed 票委威廉姆斯上周五表，降息並非央行目前討論的話題，也讓市場對降息預期降溫，美股漲跌互見。

三大法人上周五集中市場合計買超151.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超211.7億元，投信賣超11.6億元，自營商（自行買賣）賣超10.4億元，自營商(避險賣超37.9億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.06億元偏多部位，自營商則布局0.31億元偏多部位，兩主力多空相抵金流偏多。選擇權未平倉部分，12月月選賣權最大未平倉上升100點至17,500點，買權最大未平倉仍為18,000點，最大OI區間上移中性偏多。

期貨方面，外資周四夜盤大幅減碼4,249口空單，周五日盤則大幅加碼3,393口空單，未平倉淨空單降至-7,641口；十大特定法人減碼2,711口空單至-2,057口。外資連兩日執行夜盤做多，日盤放空的大口數來回操作，可能是導致台指近七日

夜盤易漲，日盤易跌的主因，仍維持偏高的空單水位。十大特定法人連續回補空單，空單水位已降低至低檔水準，對指數賣壓影響逐步減弱。

2024 外資 未平倉

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