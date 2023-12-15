費半指數創新高帶動台股開盤上漲40點 台積電開高3元

美股續收紅且費半指數創高，台股今（15）日開盤指數為17,693.33點，上漲40.22點。台積電（2330）開盤價為585元，上漲3元。

群益投顧表示，大盤擴量突破橫盤創高，多頭氣勢增溫，上檔空間視量能續航力。技術面延續短多格局，續依短線技術面變化換股偏多操作。

操作題材可留意：

1. CoWoS供需仍吃緊，封測供應鏈接單旺-輝達（Nvidia）、超微搶食AI晶片大餅加快新產品開發，帶動AI晶片下單成長，台積電CoWoS封裝產能吃緊未解，但因晶片荒時客戶重複下單經驗，並未上修擴產目標，帶動相關封測供應鏈接單成長。

2.跨足IP市場認同，矽統、英業達紅火-看好大廠自研AI晶片將帶動IP產業大幅成長，聯電董事長洪嘉聰親自轉任矽統推動轉型IP，股價今年漲逾2倍，英業達傳IP獲兩家國際大廠大單，連拉兩根漲停，都因積極布局IP而獲市場認同。

周四（14日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為37,248.35點，上漲158.11點、漲幅0.43%，S&P500指數上漲0.26%，那斯達克指數上漲0.19%，費半指數上漲2.67%。

群益投顧表示，Fed轉鴿激勵美債維持強漲，四大指數持續收高,五大科技僅蘋果續漲並寫新高。11月零售月增0.3%、負轉正,超越前值與預期的負0.1%。上周初領失業金、續領失業金人數雙降並低預期。

三大法人周四集中市場合計買超341.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超338.2億元，投信買超42.2億元，自營商（自行買賣）賣超4億元，自營商(避險買賣超35.2億元。台積電ADR周四上漲1.30%，收在103.45美元，較台北交易溢價11.14%。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局3.42億元偏多部位，自營商則布局2.78億元偏空部位，兩主力多空相抵金流偏多。自營商淨偏空部位放大至3.97億元，外資淨偏多部位大增至6.36億元，兩主力看法顯著分歧，多空相抵偏多。選擇權未平倉部分，12月月選賣權最大未平倉上升400點至17,400點，買權最大未平倉仍為18,000點，最大OI區間上移偏多。

期貨方面，外資夜盤大幅減碼5,235口空單，日盤則加碼2,719口空單，未平倉淨空單降至-8,497口；十大特定法人減碼1,102口空單至-4,768口。外資夜盤大幅回補半數空單，但淨未平倉空單仍高，日盤逢高重新布局空單，外資期貨部位仍偏空看待。十大特定法人僅小幅回補空單，空單水位依然偏高，偏空看待。

電零指盤中一度創歷史新高，電設指突破近兩個月高點，半導指亦突破整理區間再創波段新高，整體主流類股表現亮眼，資金同時也輪動到其他族群，呈類股輪漲的健康情境。在美國利率決議整體偏鴿的加持下，台指期以 150 點的跳空突破近一個月整理區間，再創波段新高，盤中拉回開盤價時出現買盤，顯示主力防守缺口的決心，若缺口不再被觸碰，台指期有望續強。