鮑爾放鴿 台股早盤漲逾百點 台積電開高7元秒填息

台股今（14）日開盤指數為17,482.38點，上漲13.45點，早盤漲逾百點，高點來到17,611點。台積電（2330）今日除息交易，每股配發股息3元，開盤價為581元，上漲7元，再度秒填息。

群益投顧表示，近期指數橫盤，常在早盤見高拉回的情況下，原則上，不在早盤積極追價，想買強勢股待午盤時伺機進場。櫃買指數更為強勢，資金靠攏有集團作帳背景的中小型股。

操作題材可留意：

1.博通、AMD帶隊，網通、AI概念股走揚─博通財測看好AI晶片需求與美網路基建加持，網通股明年產業前景樂觀~正基、康全電訊（8089）、啟碁（6285）、智易（3596）、中磊（5388）、仲琦（2419）、海華（3694）。博通居AI ASIC主導地位，領漲帶動世芯-KY（3661）再刷新高，花旗將世芯-KY目標調升為3,840元；IC設計高價股~祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）等AMD概念同步受激勵走高。

2.雙A+電子五哥集團作帳─英業達（2356）「VectorMesh」AI加速器及一站式AI IP導入服務後，獲兩家IC設計大廠採用，英業達、無敵（8201）齊攻漲停，同步助攻雙A和電子五哥集團股作帳行情~仁寶（2324）、智易、安勤（3479）、博智（8155）、華碩（2357）、祥碩、海華、宏碁（2353）、啟碁。

周三（13日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為37,090.24點，上漲512.3點、漲幅1.4%，S&P500指數上漲1.37%，那斯達克指數上漲1.38%，費半指數上漲1.55%。台積電ADR收盤上漲0.5%，報每股102.12美元，換算並折合台幣後為每股643.93元，較台北交易股票溢價率為11.6%。聯電（2303）、日月光（3711）ADR漲幅都超過1%。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）決策和聯準會（Fed）主席鮑爾周三記者會顯示，明年預料將降息3碼，Fed一連三次會議維持利率不變 ，並首度明確表示急進升息的行動已經結束，其中點狀圖中點預測明年會有三次各1碼（0.25個百分點）的降息，出乎經濟專家所料。

決策者並預料，利率最終會在2025年底降至3.6％。金融市場為此FOMC的鴿派立場雀躍不已。雖然周三一致通過決議，但在FOMC對利率前景的看法中明顯分歧。有八人預料明年各1碼的降息將少於三次，但五人預料會更多。通膨預測較上季下修，鮑爾樂見其成，但警告對抗通膨之爭尚未結束。有些FOMC成員根據本周的通膨數據微調他們的預測。

三大法人周三集中市場合計買超38.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超34.6億元，投信買超44.5億元，自營商（自行買賣）買超4.3億元，自營商(避險)賣超44.6億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.2億元偏空部位，自營商則布局0.34億元偏多部位，兩主力多空相抵金流中性。自營商持有1.19億元高額偏空部位，外資則持有2.93億元偏多部位，兩主力看法分歧，多空相抵仍偏多。選擇權未平倉部分，12月月選賣權最大未平倉仍為17,000點，買權最大未平倉仍為18,000點，最大OI區間中性。

期貨方面，外資周二夜盤減碼2,319口空單，周三日盤則加碼2,470口空單，未平倉淨空單增至-11,013口；十大特定法人減碼1,596口空單至-5,870口。外資周三夜盤做多部位於日盤隔盤沖回，未平倉空單規模仍高達萬口以上，籌碼顯著偏空。十大特定法人僅小幅回補空單，空單水位依然偏高，偏空看待。

台指連六日呈低走盤勢，顯示高檔賣壓沉重。主流類股成交比重依舊偏低，陸續在非主流類股之間輪動，導致近期指數漲幅有限。外資、投信追高現貨，不過，自營現貨、外資與十大特定法人的期貨籌碼顯著偏空，在短線籌碼鬆動下，留意台指近期可能會轉折拉回。