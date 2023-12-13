台股開盤下跌3點 台積電開低2元

台股今（13）日開盤指數為17,447.51點，下跌3.12點。台積電（2330）開盤價為576元，下跌2元。

群益投顧表示，12月以來美、台股市以中小股表現相對強勢。大型股輪流結構基期調整，個別中小題材股操作空間較大，擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1.政策作多念股─上周盤勢陷入高檔整理之際，重電、線纜相關的台電電網概念股異軍突起強漲，折射出總統大選將屆，資金積極作價政策偏多產業題材股。 重電股基期壓力轉增，部分資金往軍工、風電題材股移動態勢。

2.營收亮眼股─美聯準會FOMC會議登場，市場尋求業績保護的風險趨避心態相對增溫。上市櫃公司11月營收表現,正崴、威剛、世紀鋼、立積、萬潤、群聯、網家、環泥、亞力、永豐餘等10檔營收連三個月正成長。

周二（12日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為36,577.94點，上漲173.01點、漲幅0.48%，S&P500指數上漲0.46%，那斯達克指數上漲0.7%，費半指數上漲0.71%。台積電ADR周二上漲0.6%，收在101.60美元，較台北交易溢價10.6%，連五日上漲下來，漲幅達到5.1%。

美國股市三大指數周二收復盤中失地，連續三天上漲，標普500指數和道瓊工業指數雙雙收在2022年1月來最高收盤水準。通膨數據公布後讓投資人更加篤定美國經濟走向軟著陸，轉而觀望聯準會（Fed）周三發布今年最後一次貨幣決策。

美國11月消費者物價指數（CPI）較去年同期上升3.1%，通貨膨脹率連續第2個月微降，美國10年期公債殖利率從週一的4.238%降至4.205%。

三大法人周二集中市場合計買超104.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超102.9億元，投信買超20.3億元，自營商（自行買賣）買超0.1億元，自營商(避險)賣超18.7億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.33億元偏多部位，自營商則布局0.5億元偏空部位，單日金流中性看待。自營商周一夜盤減碼0.37億元偏空部位後，周二日盤逢高加碼0.88億元偏空部位，淨偏空部位提高至1.53億元；不過，外資持有3.13億元淨偏多部位，兩主力看法分歧。選擇權未平倉部分，12月W2週選賣權最大未平倉上升100點至17,300點，買權最大未平倉仍為17,600點，最大OI區間上移中性偏多。

期貨方面，外資夜盤大幅減碼4,548口空單，日盤則大幅加碼6,669口空單，未平倉淨空單增至-10,862口；十大特定法人大幅加碼3,911口空單至-7,466口。

外資周一夜盤大額追高減碼空單後，周二逢高大額加碼空單，仍堅持偏空看法，淨空單水位突破萬口水準。十大特定法人同樣逢高大幅加碼空單，若期貨主力非因避險需求而布局空單，可能將導致台指逢高拉回。

儘管期貨籌碼多空變化頻繁，台指期仍延續短多趨勢再創波段高點，惟每逢高點皆出現賣壓，連五日呈震盪走弱盤勢。近期指數震幅有限，但資金健康輪動下，有利指數續漲。