台股開盤小漲10點 台積電開漲3元

台股今（29）日開盤指數為17,352.11點，上漲10.86點。台積電（2330）開盤價為578元，上漲3元。

群益投顧說，感恩節過後，外資歸隊，新台幣匯率重返31.5字頭。櫃買指數領先大盤創高，因此內資為主中小型股會較活潑。大盤短期轉為大漲小回或震盪盤堅走勢，留意在回檔時能夠守住均線且再度大漲的個股。可持續追蹤IC設計、手機零組件，有投信及集團作帳背景更佳。

操作題材可留意：

1.IC設計集團作帳題材延燒─IC設計族群掀起集團作帳、自研AI晶片和晶片自主化熱潮。像是泛神盾（6462）集團、凌陽（2401）集團，包括神盾、安國（8054）、安格（6684）、迅杰（6243）、芯鼎（6695）、凌陽創新等。又或者是M31（6643）、力旺（3529）、智原（3035）、威盛（2388）、晶心科（6533）、巨有科技、金麗科（3228）、矽統（2363）、鈺創（5351）等ASIC和IP授權公司為盤面主流。

2.手機市場復甦和新商機─被視為華為概念股的璟德（3152）、華通（2313）受惠於中系手機的強勁銷售，還有手機供應鏈不可或缺的被動元件國巨（2327）、華新科（2492）受到投信青睞。摺疊機、WiFi 7為下一波成長亮點，PA三雄全新（2455）、宏捷科（8086），軸承三雄兆利（3548）、新日興（3376）、富世達。

周二（28日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤35.416.98點，上漲83.51點、漲幅0.24%；S&P500指數上漲0.1%；那斯達克指數上漲0.29%；費半指數下跌0.56%。台積電ADR周二上漲0.8%，收在97.98美元，較台北交易溢價7.2%。

科技股和消費類股所提振，投資人消化聯準會（Fed）的談話。費城半導體指數因美光對成本上升發出預警而下跌。美國10年期公債殖利率收在4.335%，低於周一的4.388%。美光上修本季營收展望至47億，維持每股虧損1美元和毛利下降的預期，股價跌約1.79%。

三大法人周二集中市場合計買超213.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超200億元，投信賣超17.1億元，自營商（自行買賣）買超12.5億元，自營商（避險）買超18.1億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局1.35億元偏多部位，自營商則布局0.5 億元偏空部位，外資偏多部位放大至3.38億元，有望拉高月選結算。自營商夜盤逢低反手偏多部位後，日盤逢高獲利了結，並再度反手0.83億元偏空部位。近期自營商短線操作靈活且連續獲利，若周三壓低結算將再添勝績。選擇權未平倉部分，11月W5週選賣權最大未平倉仍為17,200點，買權最大未平倉仍為17,500點，最大OI區間中性。

期貨方面，外資周一夜盤反手2,621口多單，周二日盤則加碼1,128口多單，未平倉淨多單翻多至2,024口；十大特定法人減碼1,859口多單至1,398口。外資逢低大額布局期貨多單，使期貨未平倉回正。若後續外資於指數高檔區大額反手做空，代表外資仍延續低買高賣區間操作，使指數維持震盪格局。十大特法未跟進外資加碼多單，兩主力看法略有歧異，可能使盤勢震盪。

外資籌碼全面偏多，但近期勝率高的自營商選擇權部位偏空，周三結算日可能漲多拉回，整體籌碼呈短空長多。儘管周一中國大陸疫情利空使台指拉回，但市場樂觀看待周四公布的美國 PCE 通膨放緩，使低接買盤強勁，周三結算可能延續高波動，留意操作風險。