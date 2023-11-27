期貨商論壇／永續期 拉回就買

永續相關ETF近期表現不俗，不少填息且有些創下近期高點。操作較為積極的投資人，可以考慮在股市拉回時，再偏多布局永續期貨，在聯準會繼續採取謹慎態度的情況下，未來股市或有機率持續創高。

美國近期通膨數據低於預期，市場關注是否有機會提早降息。根據聯準會官員近期釋放的訊息，依然在採取謹慎態度，擔心通膨風險，並沒有顯示降息的跡象。這讓市場有些意外，不過，也顯示聯準會對金融條件的關注，有助於壓抑美債殖利率的衝高。

而輝達財報表現比預期好，為相關的AI概念股帶來一些正面影響。另外，隨著產業庫存去化，各產業出現回補庫存需求，預計11月外銷訂單將有1.7%至5.7%的年增率。

台股近期也隨國際股市氣氛轉佳翻揚，多數投資人往ETF靠攏，高息環境更助長高配息ETF的成長態勢，元大臺灣ESG永續、國泰永續高股息均填息，另外兆豐永續高息等權雖未配息、但也創下近期高點。兆豐永續高息等權嚴選台灣永續評鑑排名前50% 優質企業，永續投資ESG已是投資顯學，發現ESG選出的企業，大多配息表現也佳。

從統計可看出2022年殖利率，台灣ESG永續高股息指數可達6.9%，遠勝MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數及台灣加權指數的3.7%。

（統一期貨提供）