期貨商論壇／上銀期 後市看升

上銀科技（2049）雖然今年下半年市況持續低迷，客戶下單轉趨保守，但工具機景氣於明年上半年有望觸底，與大銀合攻日本半導體訂單，將有助於上銀期貨後市緩步復甦，重回上行周期。

上銀成立於1989年，總部在台灣台中工業區，主要從事精密滾珠螺桿及線性傳動元件研發與製造、工業用機器人的研發與製造，為全球第三大滾珠螺桿場和線性滑軌廠，並在海外多處設有子公司。

上銀第3季受大陸製造業及電子產業需求皆未如期，市況低迷，營收持續衰退，第3季營收季減0.4%、年減17.2%，毛利率則受景氣不佳及業務進行專案式降價影響為33.3%。

展望未來，因今年下半年市況持續低迷，客戶下單趨保守，並以急單為主，平均訂單能見度下降至約1.5個月左右。公司表示，營運雖仍未見到復甦跡象，但預期產業最壞狀況已過，需求將維持一定水準，並於明上半年有望重回上行周期。

由籌碼面來看，目前融資使用率為2.6%，而融券使用率則是0.2%，可見散戶在操作上並不積極，有利於籌碼面趨於穩定發展。

由技術面來看，上銀期貨於22日以長紅K棒作收，指數重回短均線之上，連續三日帶量紅K，突破自8月中旬以來箱型橫盤整理局式，並於24日創近五月以來的新高價。

（國票期貨提供）