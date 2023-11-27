台指期 多方格局不變

台股上周五（24日）呈現狹幅震盪格局，甚至數度翻黑，加權指數下跌7點、跌幅0.04%、收在17,287點，累計全周上漲78點。上周五台指期正價差縮至5.58點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少542口至2,004口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,801口至4,240口。

其中，十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少760口至1,840口。上周五外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局，近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為1.1萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量持續拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

群益期貨表示，外資目前買現貨、賣期貨，自營商選擇權略為悲觀，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面呈現保守；技術面上，電金目前皆為壓縮震盪整理，短線在量能無法明顯回升放大下，台股仍可以選擇權方式保守操作。

元富期貨認為，台指期上周五呈狹幅震盪格局，指數開盤創下近三日高點後，電子、金融及傳產類股陸續走弱，拖累指數由紅翻黑、且跌破5日線，終場下跌11點以黑K棒作收。目前指數雖短暫失守5日均線，但下方均線仍維持多頭排列，整體多方格局不變，震盪過後有望再挑戰今年新高點。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,900點，賣權未平倉最大量集中在16,500點，全月份未平倉量put／call ratio值由1.05升至1.06，VIX波動率指數上升0.12至12.89，整體選擇權籌碼面偏中性看待。

整體來說，台股在上周二創11月初以來反彈高點，但是後續數日量能並未跟上，若未能進一步補量上攻，則短線不排除有回檔修正的可能。