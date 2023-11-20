期交所美國費城半導體期貨12月18日掛牌 引領投資新浪潮

臺灣期貨交易所繼美國道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克100期貨上市後，再次與芝加哥商業交易所（CME）及那斯達克交易所（Nasdaq）合作，將於12月18日推出美國旗艦指數商品-美國費城半導體期貨（SXF），成為美國境外唯一同時掛牌美國4檔主要指數期貨的交易所。

半導體產業為全球科技發展關鍵創新引擎，是21世紀「新石油」，廣泛應用於日常生活，為現代社會不可或缺一部分，在疫情導致斷鏈及地緣政治影響下，已為兵家必爭之地，許多國家將其列為戰略性產業，更是美、中科技博弈核心。此外，美國半導體產業營業額占全球市場近五成，為技術創新重要推動者，也是台灣半導體主要出口市場之一，對台灣半導體供應鏈及經濟有舉足輕重影響。

費城半導體指數為美股四大指數之一，是全球衡量美國半導體類股走勢及反映全球半導體景氣重要參考指標，與台灣半導體產業供應鏈關聯性高，成分股囊括30檔於美國掛牌之半導體設計、製造、設備或銷售標竿企業（如 Nvidia、AMD、Micron、ASML及 Intel等），涵蓋題材多元，包括人工智慧、高速運算、元宇宙及自動駕駛等當紅應用領域，與成分股以科技巨頭為代表（如Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon及Meta等）的那斯達克100指數不同，各有特色。

期交所美國費城半導體期貨採新台幣計價，無匯率風險，契約乘數為每點新台幣80元，契約規模約新台30萬元，原始保證金約為契約規模的9%，交易時間完整涵蓋歐、美等國際股市主要波動時段，交易人可即時掌握行情變化，亦可搭配台灣半導體30指數期貨、大小電子指數期貨、大小台積電期貨等商品執行策略交易，參與半導體與新興科技投資浪潮，相關契約規格及介紹業公告於期交所網站（www.taifex.com.tw），歡迎上網查詢。