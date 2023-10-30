期交所舉辦今年度期貨商負責人座談會 台北場率先登場

為促進期貨市場健全與發展，期交所每年均舉辦「期貨商負責人座談會」，今年度期貨商負責人座談會分別於台北及台中舉辦，台北場於昨（30）日假台北晶華酒店舉行，由期交所董事長吳自心主持，證期局組長王秀玲蒞臨指導，期貨公會理事長陳佩君及證券公會理事長陳俊宏親臨會場，現場與會期貨業董事長、總經理及經理人逾200人，為期貨業年度盛會。

期貨商負責人座談會每年均邀請專兼營期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務之總、分公司負責人及高階經理人面對面，針對期貨市場關心議題，包含新商品、新制度，以及強化資通安全重點業務進行交流。此外，今年特別針對明年經濟情勢展望，邀請中華經濟研究院王副院長健全發表專題演講。

證期局組長王秀玲於致詞時則表示，今年適逢期貨市場慶祝開業25周年，這25年來，期貨市場開戶數由開業首年14萬戶成長至197萬戶，成交量由27.7萬口成長至去年3.84億口，可交易商品達300餘項，彰顯期貨市場已為健全資本市場重要的一環。另為展現期貨市場韌性，如ESG轉型及資通安全，主管機關也甚為重視。為達到2050淨零碳排目標，在資本市場部分，證期局已發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」並請周邊單位積極協助推動，期交所則負責執行深化期貨市場ESG工作；強化期貨業資安韌性亦是當前重要課題，證期局也請期交所研訂相關資安參考指引以強化資安防護機制、建立期貨商偵測網路駭客入侵預警機制以防禦駭客撞庫攻擊，以及持續檢討及修正資安通報機制等。

吳自心表示，期交所今年初所訂的商品、制度、ESG及海外引資亮點計畫，在期貨業者協力支持推動下，可望在年底陸續達標。包括：一、商品面：12月將上市的美國費城半導體期貨，可協助交易人掌握全球新興科技類股交易機會；二、制度面：包括擴大店頭集中結算機制服務對象，進一步擴及結算會員之客戶及新增無本金交割遠期外匯（NDF）為集中結算商品，及偕同期貨業推動強化夜盤風控機制共同應對全球金融市場波動、納入黃金及個股選擇權適用動態價格穩定措施，使所有商品均適用此機制、建置期貨商使用斷線後撤銷買賣申報機制，以降低期貨商遇斷線所產生的營運風險等；三、ESG面：期交所配合主管機關發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」制訂相關規範，及與期貨公會共同制定編製與申報永續報告書辦法等，因期貨業者均能積極推動ESG轉型，主管機關原訂3年期的執行策略可提前在今年底完成；四、國際交流：期交所在疫後積極參與國際活動及與國際交易所及組織機構展開密集合作，引資已見成效。

陳佩君指出，有關主管機推動的永續金融發展政策，公會擬訂因應氣候變遷的具體內容以利期貨業落實永續發展；另也配合期交所資安防護規劃，訂定資安自律規範，強化期貨業的經營韌性。未來將持續瞭解期貨業在商品面、業務面等需求，提供主管機關及期交所參考。

展望明年，吳自心表示，將戮力革新制度，提供市場穩健的交易環境，包括研議建置防範自行成交機制、建置交易人風險偵測平台及強化期貨商資安措施等，期交所將與期貨業者攜手創造臺灣期貨市場永續發展的最佳環境。