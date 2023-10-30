投資人觀望萬六撐盤力道 台股開盤小漲7點

台股今（30）日開盤指數為16,142.06點，上漲7.45點。台積電（2330）開盤價為531元，下跌2元。

群益投顧說，債市與股市的動盪，預料將讓市場對聯準會態度轉鴿期待增溫vs11月初（11/1-11/2）聯準會議與蘋果財報接續出籠。大盤指數均線結構偏空，低接短打、逢急漲調節,擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意網購年度盛事將登場：時序將進入11月、網購年度盛事將登場，包括電商、物流乃至金流業者等業績題材受關注。電商業者富邦媒（8454）、網家（8044）、美而快（5321）,物流業者榮運，SaaS零售軟體雲服務業者91APP*-KY（6741）等，題材營運受惠。

亦可注意隱形眼鏡族群：隱形眼鏡族群今年以來受中國大陸客戶消化庫存波及。但包括晶碩（6491）、視陽（6782）等8月開始營收明顯增溫，晶碩此前法說會表示，看好雙11需求旺季，預估10月和第4季是今年營收高點。

上周五（27日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤32,417.59點，下跌366.71點、跌幅1.12%；S&P500指數下跌0.48%；那斯達克指數上漲0.38%；費半指數上漲1.21%。

上周五美股走勢強弱分歧，雪佛龍重跌6.72%引領能源股下跌打壓市場情緒，摩根大通因執行長戴蒙股票出售而大跌，道瓊重跌逾360點；亞馬遜、英特爾財報喜，分別大漲6.83%、9.3%。標普500指數自今年高點回落逾10％，陷入「回檔修正」領域，反映投資人對利率走向、地緣政治風險和第3季企業財報無驚豔可言的表現不太放心。

三大法人上周五集中市場合計賣超83億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超89.8億元，投信買超26.2億元，自營商(自行買賣)賣超6.4億元，自營商(避險)賣超18.7億元。

統一期貨說，檢視選擇權籌碼，上周五外資回補0.55億元偏空部位，自營商布局0.65億元偏多部位，整體看法偏多。選擇權未平倉部分，11月W1賣權最大未平倉仍為15,700點，買權最大未平倉下移100點至16,400點，最大OI區間下移偏空。

期貨方面，外資上周四夜盤減碼4,258口空單，上周五日盤減碼2,073口空單，未平倉淨空單大減至-9,924口，十大特定法人大幅減碼5,776口空單至-1,022口。外資出現大口數隔日沖，並未續抱大口數空單，可能將使反彈行情延續。十大特法同樣大幅減碼空單，淨留倉口數雖未轉正，但也有利於反彈行情的延續。

上周五台指期出現低檔反彈，然而前兩個月區間底部信心關卡出現賣壓，若未能重新站回，過去的信心關卡支撐轉為壓力，可能將延續偏空趨勢，尋求年線買盤。然而期貨主力隔日沖減碼空單，成為台指期延續反彈行情的正面因素。