力積電法說釋春燕 惟股價表現仍平淡

晶圓代工廠力積電（6770）昨（19）日在法說會中釋出今年第4季營收將可望繳出季成長中個位數的好消息，不過今（20）日股價開高走低，終場甚至以翻黑作收，顯示市場依舊對力積電後續營運抱持觀望態度。

力積電昨日召開法說會，由於第3季營運遭遇逆風，為維持市場競爭力，力積電已對客戶降價4～5％，在產能空置情況下，使毛利率僅剩下9.2％，單季稅後淨損3.34億元，每股淨損0.08元。

不過，力積電總經理謝再居強調，目前已經感覺到供應鏈降至合理水位，包含手機驅動IC、監視器CIS元件等都出現市場需求，能見度可望放眼到一個季度左右水準，因此看好力積電第4季營運將可望向上成長中個位數左右水準。

力積電昨日法說會中雖然釋出有望谷底向上的訊號，但今日股價開高走低，午盤過後，股價開始翻黑，終場以下跌0.18％至27.30元作收，股價寫下近三個交易日以來低點，目前仍力守在月線之上。