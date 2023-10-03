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凱基期貨推出「智能通」全新期顧網站 註冊抽千元禮券

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

因應網路原生代掀起的證券數位化浪潮，凱基期貨推出全新期貨顧問網站「智能通」，將旗下「凱基MultiCharts 12」等三大創新智能交易軟體資源服務整合，網站更提供精闢研究報告、即時快訊等市場解析，要為投資人營造最好、最便利的智能交易生態圈。

想從零基礎迅速變身為程式交易高手，投資人選對工具很重要！凱基期貨表示，剛踏入期貨市場的投資人，對於琳瑯滿目的商品及如何交易總是無法輕易上手，在凱基期貨「智能通」網站註冊成為會員及簽署顧問契約後，股票、期貨、選擇權等所有智能交易需求都能一次滿足。

凱基期貨為回饋一直以來支持的用戶，即日起至11月20日舉辦「數位升級嘉年華」活動，完成指定任務即可參加千元禮券抽獎，還可以享有好康的專屬檔期折扣價。

全新的「智能通」網站匯整多項凱基期貨智能產品，例如可透過「凱基MultiCharts12」強大的回測演算能力，來進行投資策略驗證，幫助投資人透過智能交易平台的量化分析，更即時、更輕鬆決定投資進場的多空方向。

「凱基WinSmarts」則提供進場前的風險計算，可監控期貨報價行情，根據所設定的投資條件半自動交易，省下投資人的看盤時間，還有期貨教學分享如何投資，藉由期貨交易軟體輔助，適合剛入市場的投資者。

若投資人本身沒有程式撰寫能力也沒關係，凱基智能通有「凱基MTC策略」可供選擇，並於每月評選出十檔精選策略推薦給民眾。

為慶祝「智能通」新網頁上線，只要加入凱基期貨會員並簽署顧問契約就能輕鬆獲得會員限定的專屬市場資訊，包含國內外盤勢、商品及個股期貨分析等，皆可一手掌握。

此外，凱基期貨連兩屆榮獲數位金融獎「數位資訊安全獎」肯定，透過完備的資安制度，讓投資人安心交易，「智能通」更搭載線上E化金流付款，用戶付款可以輕鬆搞定。

期貨交易 凱基

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