AI 論壇、科技展將登場外界觀望 台股早盤小漲近50點

台股今（4）日開盤上漲4.73點，開盤指數16,649.67點；台積電（2330）以549元開盤，上漲1元。

國內大型投顧表示，上市櫃公司的營收即將考驗投資人持股信心，隨著9月季底的來臨，市場正在進入法人作帳行情。許多公司將陸續公告的季度營收業績，這將直接影響個股的表現，因此投資人不能掉以輕心。儘管技術分析重要，但在選股時仍然需要參考基本面因素。

此外，美國聯準會（Fed）預計9月19-20日召開會議，國際市場的變數也應該列入關注範圍。

從量價結構來看，目前市場面臨季線下彎的壓力，且多頭市場難以突破這一阻力，可能導致中期整理。儘管指數在近日回升至半年線並未跌破，且月線上行，但上檔套牢情形嚴重，市場難度相對較高。因此，投資人應謹慎處理，避免追高殺低的交易策略。

上周五（1日）美股四大指數收盤：道瓊指數上漲115.81點、漲幅0.33%，那斯達克指數下跌3.19點、跌幅0.02%，標準500指數上漲8.11點、上漲0.18%，費半指數上漲11.91點、漲幅0.32%。

美股標普500指數上周五日小漲收紅，那斯達克指數下跌收低。即便失業率有所彈升，但不應解讀為勞動市場出現惡化，畢竟這主要是受到勞動力回流至勞動市場的狀況改善所致，所以從經濟的角度來看，應予以正向解讀，再加上不論是機構調查，又或者是家庭調查，新增就業人數皆保持穩定，顯示出近期就業增長的趨勢仍然明確，經濟短時間陷入衰退的風險不大。

三大法人上周五集中市場合計賣超87.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超85.4億元，投信買超29.6億元，自營商（自行買賣）賣超3.05億，自營商（避險）賣超28.8億元。

統一期貨表示，綜觀法人籌碼，外資上周五轉向減碼3,336口空單，未平倉淨空單回落至-6,687口，十大特定法人亦減碼1,537口空單至-11,851口。如上周四解盤所分析，上周五期貨主力回補空單使行情發生反彈，觀察交易口數可發現此為等量隔日沖操作，顯示期貨主力並未有明確方向。考量主力留倉空單與賣超現貨，籌碼以中性偏空看待。

選擇權未平倉部分，9月第一周週選買權最大未平倉下移至16,900 點；賣權最大未平倉下降100點至16,500點，但與16,600未平倉口數幾乎相同，整體市場仍偏向中立觀望。

上周五現貨量能不高，仍以區間盤整看待行情。上周五未向下觸及下彎月線，台股仍有穩健整理後再次上攻的機會，不過觀察月線扣抵狀況，若指數維持在月線季線之間，可能還需要一周左右的整理期才能使月線上彎。在出現4,000億以上的大量實體K表態，使新趨勢成型之前，可進行買綠賣紅的區間短線操作，也可嘗試籌碼反向策略，買賣超、賣買超。今日台指期可觀察9月1日開盤價買盤與8月24日收盤價賣壓。